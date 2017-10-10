Team Spirit Academy подала апелляцию на результат матча с KLAN FONTAN

Team Spirit Academy подала апелляцию на результат матча c KLAN FONTAN, который прошёл в рамках открытой квалификации ELEAGUE Major: Boston по CS:GO. После игры на странице организации в соцсети «ВКонтакте» появилось заявление менеджера команды, из которого стало известно о наличии блокировок за использование читов у игроков соперника.

«После проигранного матча команде KLAN FONTAN в рамках CEVO мы приняли решение подать апелляцию по результатам матча. Причиной послужил тот факт, что некоторые игроки из KLAN FONTAN были забанены на одном из прошлых миноров, есть баны за читы на их аккаунтах на Faceit. Надеемся, что руководство CEVO рассмотрит наше заявление в ближайшее время и примет справедливое решение по этому вопросу», — говорится в заявлении.

После матча стало известно, что за использование читов игроки KLAN FONTAN dark и fix имеют запрет на участие в матчах на платформе Faceit.

После победы над Team Spirit Academy CLAN FONTAN вышла в 1/32 стадию отборочных, где обыграла Galaxy Games со счётом 2:0. В следующем матче команда сыграет с mimimishki. Открытые отборочные завершатся 10 октября. По их итогам 6 лучших команд пройдут в закрытую квалификацию, которая пройдёт с 26 по 29 октября.