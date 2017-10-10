В новом обновлении для HoTS добавлен новый герой

В новом обновлении для Heroes of the Storm добавлен герой Крысавчик, внутриигровое событие Тыквовин 2017, а также исправлен баланс некоторых персонажей. Обновление доступно на тестовом сервере до 16 октября.

Галл



Способности:

Ярость огра (клавиша D)

Теперь будет более очевидно, активна ли в настоящее время «Ярость огра».



Гэндзи



Таланты

20-й уровень

Воплощение дракона (клавиша R)

Бонус к времени действия за каждый удар уменьшен с 1 сек. до 0,75 сек.

Кел'Тузад

Способности

Ледяной взрыв (клавиша R)

Время восстановления сокращено с 80 сек. до 70 сек.

Затраты маны на применение уменьшены с 70 ед. до 60 ед.

Таланты

4-й уровень

Цепные щиты (клавиша E)

Мощность щита увеличена с 112 до 120 ед.

13-й уровень

Ледяная хватка (клавиша W)

Время действия эффекта замедления увеличено с 1,5 до 2 сек.

Скованные одной цепью (клавиша E)

Дополнительный эффект

Теперь также восполняет затраты маны на использование «Цепей Кел'Тузада».

Лунара



Способности

Огонек (клавиша E)

Теперь огоньку можно повторно приказать сменить позицию не через 5, а через 1 сек.

Теперь для уничтожения огонька необходимо поразить его не 1, а 2 раза.

Малтаэль



Метка Жнеца (умение)

Урон уменьшен с 2,25% до 2% от максимального запаса здоровья цели.

Более подробно прочитать об изменениях патча можно здесь.