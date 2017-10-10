Роман Resolut1on Фоминок: нам нужно время притереться друг к другу

Игрок OG Роман Resolut1on Фоминок в интервью для HyperX прокомментировал последние результаты команды.

«Думаю, мы проиграли квалификации потому, что, во-первых, был долгий отдых у ребят. Некоторые по месяцу отдыхали после The Inretnational. Во-вторых, мы не до конца понимали, что нужно пикать и как нужно играть в этом патче. Ну и плюс я новый игрок. Они с Ana играли по-одному, со мной нужно играть по-другому. На всё это нужно время, чтобы притереться к друг другу и использовать наши сильные стороны», — рассказал Роман Фоминок.

В новом сезоне OG не смогла пройти квалификации ESL One Hamburg 2017, PGL Open Bucharest 2017 и StarLadder i-League Invitational #3. В конце сентября команда стала победителем европейских отборочных AMD SAPPHIRE Dota PIT League.