Лукас destinyy Булло присоединился к Immortals

Лукас destinyy Булло присоединился к составу Immortals по CS:GO. Анонс появился на официальном сайте организации.

Состав Immortals:



— Лукас Steel Лопес



— Рикардо boltz Прасс



— Жоао horvy Хорваф

— Лукас destinyy Булло.

Прошлой командой destinyy была Tempo Storm. Вместе с ней игрок занял первое место на квалификации Intel Extreme Masters XII — Oakland и второе место на квалификации DreamHack Denver 2017.

23 сентября стало известно, что Энрике HEN1 Телес и Лукас LUCAS1 Телес покинули активный состав Immortals. Их решение было связано с исключением из команды Вито kNg Джузеппе.