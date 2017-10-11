Team Russia вышла в европейскую квалификацию WESG 2017

Team Russia стала победителем российской квалификации World Electronic Sports Games 2017 по CS:GO. В финале команда обыграла Quantum Bellator Fire со счётом 2:0.

Благодаря победе Team Russia вышла на европейские отборочные, которые пройдут с 22 по 26 ноября в Барселоне. В соревнованиях примут участие 20 коллективов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 92 тыс., а также путёвку на LAN-финал основного турнира в Китае, который состоится в марте 2018 года.

World Electronic Sports Games 2017 пройдёт в марте 2018 года. 32 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн.