KLAN FONTAN и pro100 прошли на CIS Minor Championship 2018

Определились все участники турнира CIS Minor Championship 2018 по Counter-Strike: Global Offensive.

За выход в закрытую квалификацию на ELEAGUE Major 2018 сыграют Tengri, Team Spirit, AVANGAR, pro100, Quantum Bellator Fire, NOTBAD, KLLAN FONTAN и Fantazeri.

Ранее Team Spirit Academy подала апелляцию на результат матча c KLAN FONTAN, который прошёл в рамках открытой квалификации ELEAGUE Major: Boston по CS:GO. После игры на странице организации в соцсети «ВКонтакте» появилось заявление менеджера команды, из которого стало известно о наличии блокировок за использование читов у игроков соперника.

CIS Minor Championship 2018 пройдёт с 26 по 29 октября в Бухаресте (Румыния). Две лучшие команды по итогам соревнований получат право сыграть в закрытой квалификации на ELEAGUE Major 2018, которая состоится в январе 2018 года.