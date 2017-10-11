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Дмитрий CrystalMay Корчевинин: существует пропасть между комьюнити и игроками

11 октября 2017, среда. 13:30 Киберспорт

Комментатор студии RuHub Дмитрий CrystalMay Корчевинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал инцидент во время матча Natus Vincere — mousesports, когда он назвал Дениса «Seized» Костина «декоем».

«Сразу, чтобы не было лишних вопросов, скажу, что я не хотел задеть Дениса как человека и считаю, что повёл себя в эфире непрофессионально.

Профессиональных игроков реакция комьюнити на данный инцидент (конкретно Johnta) УДИВИЛА. Вы хоть на секунду сомневались, что довольно серьёзное число комьюнити встанет на позицию «не извиняйся перед seized, он сам этого заслуживает»?

Я — нет (это не значит, что я поддерживаю такую позицию), думаю, вы тоже не сомневались, что горы хейта в сторону игрока польются вслед за новостями и твитами по этой теме.

А для тренера команды HR, думаю, как и для других игроков, подобная реакция оказалась либо неожиданной, либо просто не требующей их внимания.

Это не первые признаки существующей пропасти между комьюнити и про-игроками/тренерами», — заявил Дмитрий Корчевинин.

После инцидента Кирилл ANGE1 Карасёв, Иван Johnta Шевцов, Александр s1mple Костылёв и другие раскритиковали комментатора. На защиту Дмитрия Корчевинина встал Арсений ceh9 Триноженко, который заявил, что «на ровном месте получился хайп».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
11 октября 2017, среда
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