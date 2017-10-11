CEVO прокомментировала апелляцию Team Spirit на результат матча с KLAN FONTAN

Организаторы отборочных к ELEAGUE Major 2017 по CS:GO CEVO прокомментировали апелляцию Team Spirit на результат матча с KLAN FONTAN. Менеджер команды заявил о наличии блокировок за использование читов у игроков соперника.

«Мы серьёзно относимся ко всем спорам, связанным с читерством. Пока заканчиваются матчи отборочного тура СНГ, мы продолжаем наше расследование», — говорится в заявлении компании.

Ранее, несмотря на доказательства наличия блокировок за использование читов у некоторых игроков KLAN FONTAN, организаторы не сняли команду с соревнований. KLAN FONTAN прошла на CIS Minor Championship 2018.