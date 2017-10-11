AVANGAR снялась с СНГ-квалификации EPICENTER 2017

Казахстанская команда AVANGAR снялась с закрытой СНГ-квалификации EPICENTER 2017 по CS:GO. Об этом сообщили организаторы турнира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причиной такого решения послужило пересечение графиков турниров. Одновременно с матчами квалификации EPICENTER 2017 будет проходить CIS Minor Championship 2018. Благодаря этому Vega Squadron автоматически прошла в гранд-финал отборочных, где встретится с Natus Vincere.

Победитель закрытой СНГ-квалификации пройдёт на EPICENTER 2017 — Wildcard. Там четыре лучшие команды разыграют между собой две путёвки на LAN-финал турнира, который пройдёт с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге.