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AVANGAR снялась с СНГ-квалификации EPICENTER 2017

11 октября 2017, среда. 16:26 Киберспорт

Казахстанская команда AVANGAR снялась с закрытой СНГ-квалификации EPICENTER 2017 по CS:GO. Об этом сообщили организаторы турнира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причиной такого решения послужило пересечение графиков турниров. Одновременно с матчами квалификации EPICENTER 2017 будет проходить CIS Minor Championship 2018. Благодаря этому Vega Squadron автоматически прошла в гранд-финал отборочных, где встретится с Natus Vincere.

Победитель закрытой СНГ-квалификации пройдёт на EPICENTER 2017 — Wildcard. Там четыре лучшие команды разыграют между собой две путёвки на LAN-финал турнира, который пройдёт с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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