Blizzard представила список внутриигровых сувениров для посетителей BlizzCon

Посетители BlizzCon 2017 получат внутриигровые сувениры. Информация об этом появилась на официальном сайте Blizzard.

World of Warcraft — штормградский истребитель и оргриммарский перехватчик.

Overwatch — облик BlizzCon 2017 для Уинстона.

StarCraft II — облики «Стервятник» для КСМ, зондов и рабочих зергов.

Heroes of the Storm® — транспорт «Шипастый кабан Нексуса»

Diablo® III — питомец Мрргломант

Hearthstone® — таинственный подарок.

Чтобы получить сувениры, нужно посетить фестиваль BlizzCon 2017 лично или с помощью виртуального билета.

BlizzCon — ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. В 2017 году BlizzCon пройдёт с 3 по 4 ноября в Анахайме (США).