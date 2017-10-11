Киберспортивная организация UCC забанила Леонида Sonic Кузьменков и Дмитрия Ах.Мo Морозова на два года. Анонс появился на официальной странице компании во «ВКонтакте».

В течение этого срока они не смогут принимать участие во всех матчах и турнирах UCC. Также UCC разбанила других игроков DX Дмитрия Monza Морозова, Романа Scandal Садотенков и Якова Dark Грабаря.

18 сентября Роман Scandal Садотенков обвинил товарищей по команде DX в намеренном проигрыше матча на квалификациях SkinCoin WCA 2017. Под подозрение попали Леонид Sonic Кузьменков и Дмитрий Ax.Mo Морозов. Позднее UCC выдала запрет всем игрокам DX на участие в своих соревнованиях до 1 января 2018 года.