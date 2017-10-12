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Роман CaspeRRR Лепёхин: в начале сезона Na`Vi не воспринимали всерьёз

12 октября 2017, четверг. 11:05 Киберспорт

Комментатор студии SLTV Роман CaspeRRR Лепёхин в интервью для Cybersports.ru поделился мнением о причинах побед Natus Vincere в новом сезоне.

«Они хорошо играют. Даже в ситуациях, когда у них плохие ресурсы — странный драфт, плохое экономическое положение, — они понимают, что нужно делать. Это очень важно, и это позволяет им побеждать. Надеюсь, они разберутся с драфтами, у них будет 10-15 стабильных героев, которых оппонент не сможет перебанить. Но если кто-то будет сильнее, то я не против. Когда я болею, я не против, чтобы моя команда проигрывала более сильному сопернику».

Также CaspeRRR высказался о причинах поражений Na`Vi проиграли в последних квалификациях.

«К ним готовиться начали, мне кажется. В начале сезона все были такие: «А, Na’Vi, ха-ха, очередной микс, Сашка на тренере». А в итоге получилось всё очень круто. Но прошло время, у них, похоже, ничего толком не изменилось, а команды под них начали готовиться. Но это нужно пережить, понять свои ошибки и над ними поработать. Отчаиваться точно не стоит. Если бы всё было плохо со старта, то и 17 побед бы не было. В прошлом году они, по-моему, всего на два турнира отобрались, а тут это произошло за месяц. Всё намного лучше. Просто нужно трениться», — рассказал Роман Лепёхин.

В новом сезоне Natus Vincere выиграла квалификации StarLadder i-League Invitational #3, PGL Open Bucharest 2017 и DreamLeague Season 8. В конце сентября команда не смогла пробиться на ESL One Hamburg 2017, AMD SAPPHIRE Dota PIT League и The Perfect World Masters.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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