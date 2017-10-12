Fnatic вышла в четвертьфинал чемпионата мира по LoL

Определились первые участники плей-офф стадии чемпионата мира по League of Legends 2017.

Из группе B Longzhu Gaming вышла с первого места со статистикой в 6 побед и 0 поражений. Fnatic в тай-брейках оказалась сильнее Immortals и GIGABYTE MARINES и также прошла в следующую стадию турнира.

13 октября пройдут матчи в группе С. За выход из группы поборются G2 Esports, Samsung Galaxy, Royal Never Give Up и 1907 Fenerbahçe Esports.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.