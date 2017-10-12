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Александр XBOCT Дашкевич: недоволен нашей группой на SL i-League Invitational

12 октября 2017, четверг. 15:37 Киберспорт

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич в интервью для Cybersports.ru поделился своими мыслями о группе, в которую попала его команда на SL i-League Invitational Season 3.

«Недоволен я группой. Почему-то в группу А приглашены SG e-sports, ну и Liquid. Ладно, с ними тяжко. А у нас и Secret, у которых 20:0, и Newbee — вице-чемпионы мира. Так себе варианты, но будем сражаться.

Первая игра с Secret. К ним мы подготовились хорошо. А дальше пока не имело смысла. Ты не знаешь, выиграешь или проиграешь, и от этого нужно будет конкретно готовиться к сопернику. Честно говоря, о compLexity вообще ничего не знаю. Не смотрел игр их региона. Newbee смотрел, Secret смотрел. В первой игре будет сложно, они едва ли не самые сильные. По крайней мере по драфту. Ну, время покажет, всё ли у нас в порядке», — рассказал Александр Дашкевич.

Основной этап SL i-League Invitational #3 проходит с 12 по 15 октября в Киеве. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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