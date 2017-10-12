Team Liquid заняла первое место в группе на Starladder i-League Inventational

Team Liquid вышла в плей-офф Starladder i-League Inventational по Dota 2. Команда заняла первое место в группе А.



В финале верхней сетки чемпионы TI7 обыграли бразильскую пятёрку SG e-sports. Матч закончился со счётом 2:0. Ранее Liquid одержала победу над Mineski с таким же результатом.



14 октября команды группы А проведут решающие встречи. Сначала на вылет сыграют Mineski и Vici Gaming, а затем победитель этой пары встретится с SG e-sports и разыграет вторую путёвку в плей-офф.



Во второй игровой день начнут выступление команды группы B. В первом раунде Newbee сразится с compLexity, а Natus Vincere встретится с Team Secret.



Starladder i-League Inventational — первый майнор профессионального сезона в Dota 2. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.