Даниил Zeus Тесленко: мы не заслуживаем квалификации, если играем так плохо

Капитан Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко прокомментировал поражение во встрече с Vega Squadron в гранд-финале квалификации EPICENTER 2017.

«Мы не заслуживаем квалификации, если играем так плохо. Так много Bo3 впустую. Хорошая игра, неплохо сыграно.

У нас скоро начнётся буткемп, где мы будем работать над нашими ошибками, исправлять их и играть лучше. Извините за плохое выступление, ребята», — написал Тесленко.

Матчи этапа Wild Card пройдут 23 октября. На турнир в Санкт-Петербурге приедут Vega Squadron, FaZe Clan, TyLoo и Team Liquid.