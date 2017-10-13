Space Soldiers сыграет на StarLadder i-League Invitational #2 по CS:GO

Команда Space Soldiers выиграла квалификации StarLadder i-League Invitational #2 в европейском регионе. В финальном матче состав обыграл HAVU Gaming со счётом 2:0 (22:20 @ de_overpass; 16:6 @ de_cache).



Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. В настоящее время известны пять участников LAN-турнира: Gambit Esports, TyLoo, Flash Gaming, Space Soldiers и Team Spirit. Оставшиеся три команды получат приглашение от организаторов.



StarLadder i-League Invitational #2 пройдёт с 2 по 5 ноября в Шанхае (Китай). Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.