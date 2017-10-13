Сами Хедира: EA Sports, я подстригся два года назад

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира выразил недоумение по поводу прически в FIFA 18.

«Привет, EA SPORTS FIFA. Я чрезвычайно рад, что вам нравятся мои длинные волосы, но я ношу короткую стрижку уже почти два года», — написал Хедира на странице в «Триттере».

Подписчик с ником Ebrahim предложил футболисту поменять футбольный симулятор от EA Sports на Pro Evolution Soccer.

На изображении из PES 18 Хедира в футболке сборной Германии. В комментариях отметили, что у Konami нет лицензии на использование образов игроков «Ювентуса».

Выход FIFA 18 состоялся 29 сентября. Игра появилась на платформах PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 и Xbox 360.

После релиза футбольного симулятора Анжел Гомеш из «Манчестер Юнайтед» остался недовольным своей внешностью в игре. Нападающий «Челси» Миши Батшуайи и полузащитник «Тоттенхема» Делле Алли посчитали свои рейтинги на карточках в режиме Ultimate Team заниженными.