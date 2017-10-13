Объявлен полный состав участников турнира AOC CS:GO CUP

Телеканал Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС объявили полный состав участников турнира AOC CS:GO CUP. Игры основной стадии чемпионата стартуют 16 октября.



По итогам открытых квалификаций и нескольких замен, произошедших по регламенту соревнований, в плей-офф вышли коллективы Nova, Team16, DreamEaters, Lin4evateli, Team 420, bangluv, Online Stars, 5Frags A, micro4e/\b и PRIES. Прямые приглашения от организаторов получили EnvyUs Academy, Alternate Attax, eSuba, Team Spirit Academy, GooDJob и Venatores.



Основной этап соревнований пройдёт в онлайн-режиме по схеме Single Elimination, команды примут участие в серии игр до двух побед. Игры стадии плей-офф будут транслироваться на странице телеканала Game Show в Twitch.tv, освещением финала займётся студия WarWar.



Общий призовой фонд турнира AOC CS:GO CUP составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая первое место, получит 100 тыс. рублей. Победитель соревнований станет известен 22 октября.

Первый турнир серии AOC с призовым фондом 315 тыс. рублей состоялся по игре Dota 2 в конце 2016 года. Помимо команд, прошедших открытые квалификации, в соревнованиях приняли участие четыре приглашённых коллектива: Team Empire, Elements Pro Gaming, Rebels и ProDota Gaming. Победителем чемпионата AOC Dota 2 CUP стала российская команда Rebels, её выигрыш составил 130 тыс. рублей.