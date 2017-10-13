100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Объявлен полный состав участников турнира AOC CS:GO CUP

13 октября 2017, пятница. 13:20 Киберспорт

Телеканал Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС объявили полный состав участников турнира AOC CS:GO CUP. Игры основной стадии чемпионата стартуют 16 октября.

По итогам открытых квалификаций и нескольких замен, произошедших по регламенту соревнований, в плей-офф вышли коллективы Nova, Team16, DreamEaters, Lin4evateli, Team 420, bangluv, Online Stars, 5Frags A, micro4e/\b и PRIES. Прямые приглашения от организаторов получили EnvyUs Academy, Alternate Attax, eSuba, Team Spirit Academy, GooDJob и Venatores.

Основной этап соревнований пройдёт в онлайн-режиме по схеме Single Elimination, команды примут участие в серии игр до двух побед. Игры стадии плей-офф будут транслироваться на странице телеканала Game Show в Twitch.tv, освещением финала займётся студия WarWar.

Общий призовой фонд турнира AOC CS:GO CUP составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая первое место, получит 100 тыс. рублей. Победитель соревнований станет известен 22 октября.

Первый турнир серии AOC с призовым фондом 315 тыс. рублей состоялся по игре Dota 2 в конце 2016 года. Помимо команд, прошедших открытые квалификации, в соревнованиях приняли участие четыре приглашённых коллектива: Team Empire, Elements Pro Gaming, Rebels и ProDota Gaming. Победителем чемпионата AOC Dota 2 CUP стала российская команда Rebels, её выигрыш составил 130 тыс. рублей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
13 октября 2017, пятница
13:38 Ладислав GuardiaN Ковач: игра в CS снова меня радует
13:23 Алексей BafiK Бафадаров: Na’Vi могут поплыть в игре против Team Secret
13:20 Объявлен полный состав участников турнира AOC CS:GO CUP
13:18 Astralis и FaZe Clan вышли в финал ELEAGUE Premier 2017 по CS:GO
13:11 Сами Хедира: EA Sports, я подстригся два года назад
12:57 Space Soldiers сыграет на StarLadder i-League Invitational #2 по CS:GO
12:51 KLAN FONTAN отказалась от участия в CIS Minor Championship 2018
12:48 Vega Squadron и SFTe-sports покинули квалификацию ROG MASTERS 2017 по Dota 2
11:36 Дмитрий hooch Богданов: я хочу, чтобы игра была равной для всех
00:01 Кирилл ANGE1 Карасев: Natus Vincere играет ужасно
12 октября 2017, четверг
23:21 Даниил Zeus Тесленко: мы не заслуживаем квалификации, если играем так плохо
23:06 Денис seized Костин: я — проблема
22:40 Vega Squadron прошла в Wildcard-стадию EPICENTER
20:57 Иван ArtStyle Антонов: СНГ-регион находится в печальном состоянии
20:31 Team Liquid заняла первое место в группе на Starladder i-League Inventational
20:17 Natus Vincere сыграет с Evil Geniuses на PGL Open Bucharest
19:42 Мюриэль Kipspul Хёйсман: я не боялась СНГ-менталитета
18:03 Team Liquid одержала первую победу на SL i-League Invitational
16:45 Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта
15:37 Александр XBOCT Дашкевич: недоволен нашей группой на SL i-League Invitational
15:22 Fnatic вышла в четвертьфинал чемпионата мира по LoL
15:19 Бразильцы из SG e-sports обыграли Vici Gaming на SL i-League
14:04 Определились первые участники гранд-финала чемпионата России по киберфутболу
12:34 Team Liquid выступит на EPICENTER 2017 — Wildcard
12:20 Разработчик H1Z1 объявил о запуске киберспортивной лиги
11:53 FaZe Clan сыграет с North в полуфинале ELEAGUE CS:GO Premier 2017
11:05 Роман CaspeRRR Лепёхин: в начале сезона Na`Vi не воспринимали всерьёз
11 октября 2017, среда
19:51 UCC забанила Леонида Sonic Кузьменков и Дмитрия Ах.Мo Морозова на два года
19:40 Blizzard представила список внутриигровых сувениров для посетителей BlizzCon
19:21 Стал известен состав русскоязычной студии SL i-League Invitational S3
17:54 Андреас Гранквист и Роберт Левандовски вошли в команду недели FIFA 18
17:51 PUBG установила новый рекорд по одновременному пребыванию игроков онлайн
17:24 Александр DKPhobos Кучеря: Team Empire выглядит сильнее Na`Vi или Vega Squadron
16:26 AVANGAR снялась с СНГ-квалификации EPICENTER 2017
16:02 CEVO прокомментировала апелляцию Team Spirit на результат матча с KLAN FONTAN
13:30 Дмитрий CrystalMay Корчевинин: существует пропасть между комьюнити и игроками
12:59 KLAN FONTAN и pro100 прошли на CIS Minor Championship 2018
12:25 Team Russia вышла в европейскую квалификацию WESG 2017
11:39 Cloud9 сыграет с Astralis в полуфинале ELEAGUE CS:GO Premier 2017
10 октября 2017, вторник
20:49 Лукас destinyy Булло присоединился к Immortals
20:41 Троелс syndereN Нильсен: мне не нравится система очков
20:31 Пио MP Ной: мы все были друг другу нужны
17:28 Венчурный фонд «Система» инвестировал в новой проект создательницы Game Insight
16:49 Роман Resolut1on Фоминок: нам нужно время притереться друг к другу
15:47 В обновлении для HoTS добавлен новый герой
Все новости RSS
Партнерский контент