Алексей BafiK Бафадаров: Na’Vi могут поплыть в игре против Team Secret

Алексей BafiK Бафадаров, комментатор студии Starladder, в интервью Cybersport,ru поделился мнением о расстановке сил в группе B на Starladder i-League по Dota 2.



«Думаю, что compLexity будет удивлять, а что ждать от Newbee — я не знаю, не уверен в их игровой форме. Newbee пригласили напрямую, да и на все турниры их сейчас будут звать, так как она в топ-2 The International. Но я видел пару матчей, которые комментировал RuHub, и Newbee вроде в форме, играют нормально. Для coL же это будет первый LAN, она на кураже, на мотивации. Будет интересно за ними посмотреть.



Про пару Secret против Na’Vi что-то сказать сложно. Я не знаю, что ждать от Natus Vincere… Мне кажется, они могут поплыть в этой игре. С другой стороны, это их турнир, на StarLadder Na’Vi обычно выступают хорошо. Здесь будет их публика. Они могут выстрелить, но я больше верю в Team Secret», — рассказал Бафадаров.



Starladder i-League Invitational — первый майнор турнирного сезона по Dota 2. 13 октября на чемпионате состоятся стартовые игры группы B. В первой серии CoL встретится с Newbee, а затем Natus Vincere сыграет против Team Secret.