Vici Gaming первой покинула SL i-League Invitational

Vici Gaming первой покинула Starladder i-League Invitational по Dota 2. В матче нижней сетки группового этапа китайская команда уступила Mineski со счётом 0:2.



Победитель серии продолжит выступление на чемпионате. Составу Дэрила IceIceIce Коха предстоит сыграть против SG e-sports за выход в плей-офф.



Vici Gaming попала на SL i-League, одержав победу в китайской квалификации. В первом матче групповой стадии LAN-турнира команда потерпела поражение от бразильцев из SG e-sports. Состав занял итоговое седьмое-восьмое место и заработал $ 7,5 тыс.



Следующими на чемпионате сыграют представители группы B. В матче на вылет встретятся Team Secret и Newbee. Победитель этой серии позже сыграет против Natus Vincere.