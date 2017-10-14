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Владимир Maelstorm Кузьминов: Valve легализовала воровство

14 октября 2017, суббота. 13:40 Киберспорт

Комментатор студии RuHub по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказал недовольство решением Valve по легализации неофициальных трансляций.

«Я прекрасно понимаю вас и вашу позицию, для зрителя лучше разнообразие. И именно на сторону зрителя встают Valve, чтобы быть для всех хорошими и пушистыми. Но права на турниры должны принадлежать организациям, которые их проводят. Не студиям, не кастерам, не игрокам, а именно организаторам. И они должны решать, кому стримить можно, а кому нет.

То, что делают Valve — легализация воровства. Они имеют на это право, потому что это их игра, но такое решение — полнейшее неуважение к трудам организаторов и серьёзный шаг назад», — написал Кузьминов.

14 октября Valve разрешила неофициальные трансляции при соблюдении нескольких условий. По новым правилам Valve, любой желающий может транслировать турниры по Dota 2 при отсутствии коммерческой рекламы и любого контента от комментаторских студий, включая обсерверов и звуковое сопровождение.

Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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