Марк Авербух: Valve поступает некорректно по отношению к организаторам турниров

Директор по развитию Epic Esports Events Марк Авербух раскритиковал решение Valve по легализации неофициальных трансляций турниров по Dota 2.



«Как организатор турнира я крайне негативно отношусь к людям, использующим контент моего мероприятия. Вчера Valve окончательно развязали им руки.



Вроде бы, с одной стороны, это правильно, если трансляция не использует инфраструктуру организаторов — камеры, озвучку комментаторов и т.д., то и придраться не к чему. Однако тут надо задать простой вопрос – смогли бы вы сделать трансляцию этого матча, если бы организатор не проводил турнир? Ответ — нет. Игра принадлежит Valve, и когда они дают возможность проводить трансляции турниров с многомиллионными бюджетами тем, кто не вложил в их организацию ни цента, они, на мой взгляд, поступают некорректно. На этом лично для меня вопрос закрыт.



Valve за последние несколько месяцев нанесла ряд последовательных ударов по организаторам турниров. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что это прекратится, потому что Valve, может, и проводит несколько крупных соревнований в год, но жизнеспособность сцены поддерживается не этим», — написал Авербух на своем канале в Telegram.



14 октября Valve разрешила неофициальные трансляции при соблюдении нескольких условий. По новым правилам Valve, любой желающий может транслировать турниры по Dota 2 при отсутствии коммерческой рекламы и любого контента от комментаторских студий, включая обсерверов и звуковое сопровождение.

Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2