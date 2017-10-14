Павел Pavel Бельтюков вышел в плей-офф летнего чемпионата по Hearthstone

На Hearthstone Summer Championship Павел Pavel Бельтюков занял первое место в группе D и вышел в плей-офф. Он обыграл китаянку BaiZe (3:2) и мексиканца Empanizado (3:1).

Ситуация в таблицах после первого игрового дня.

В группе А с первого места вышел в четвертьфинал тайванец Чэнь tom60229 Вей Линь, в группе B — Джейсон JasonZhou Чжоу, в группе C — кореец Ким Surrender Джунг-су.

Во второй игровой день определятся последние участники плей-офф. Матчи начнутся с 18:30 по московскому времени.

На летнем чемпионате по Hearthstone разыграют призовой фонд в $ 250 тыс. Турнир проводится в Лос-Анджелесе (США) на новой площадке Blizzard Arena. Соревнования завершатся 15 октября.