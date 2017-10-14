Роман CaspeRRR Лепёхин: очередная подножка организаторам турниров от Valve

Комментатор студии StarLadder Роман CaspeRRR Лепёхин высказался на тему скандала с банами стримеров и раскритиковал решение Valve по разрешению неофициальных трансляций.



«Я могу понять возмущение людей касательно пары вещей… В защиту одноглазых братьев моих скажу, что бан канала без предупреждения — это неправильно. Прежде чем принимать подобные меры, необходимо было всех уведомить о новых правилах, если таковые появились.



Банить студии, которые не конкурируют в плане «языка», тоже сомнительно, учитывая их небольшую популярность на общем фоне, но высокую локальную значимость, если говорить о развитии игры в регионе. Проще уж договариваться с ними на щадящих условиях, но тут инициатива должна исходить от самих студий.



Официальный ответ от Valve гласит, что любой может стримить из DotaTV, если в эфире нет спонсоров, брендинга и прочих рекламных вещей. То есть стример должен показывать исключительно доту. Это хорошо для молодых энтузиастов, которым нечего рекламировать, и очень плохо для турниров, у которых теперь на законных основаниях будут вороваться просмотры и спонсоры начнут убегать один за другим. Очередная подножка многим организаторам! Неплохо сыграно, Valve!» — написал в личном блоге Лепёхин.



Ранее Valve разрешила неофициальные трансляции по игре Dota 2 при соблюдении нескольких условий. Любой желающий может транслировать турниры по Dota 2 при отсутствии коммерческой рекламы и любого контента от комментаторских студий.

Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2