Роман Дворянкин: это логичное продолжение реформ от Valve

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал решение Valve о разрешении сторонних трансляций по Dota 2.



«Решение Валв является логичным продолжением реформы календаря. В этой мясорубке (турнирной, а теперь и медийной) выживут те, кто умеет делать крутые вещи за небольшие деньги (Саммит), кто за большие деньги делает продукт невероятного качества (Елига, Эпицентр). То же касается студий. Тем, кто умеет делать контент отличного качества, не стоит бояться конкуренции. Думаю, в следующем году, после того как независимая сцена стримеров окрепнет, Валв официально разрешит там рекламу, и это будет ещё одной иллюстрацией того, почему киберспорт в своих подходах так опережает классический спорт.



Валв исходит из собственной бизнес-логики, которая ориентирована на конечных пользователей. Другие участники рынка не могут этого не понимать и должны строить свою стратегию исходя из этого факта. На мой взгляд, не стоит проецировать операционные недочёты Валв (выбор подрядчиков, работа на турнирах) на глобальный подход издателя. Время покажет, кто в итоге окажется прав», — написал «ВКонтакте» Дворянкин.



Ранее компания Valve объявила о решении по сторонним трансляциям Dota 2. Согласно опубликованному заявлению, любой желающий может транслировать игры из Dota TV при соблюдении нескольких правил. Ключевыми моментами являются отсутствие коммерческой брендированной рекламы, а также обязательство не использовать контент других комментаторских студий.

Стримить нельзя банить. О пиратах, лицензиях и трансляциях в Dota 2