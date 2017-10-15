Трое участников Europe Minor Championship дисквалифицированы за читы

Invictus Aquilas, PlanetenOG и Team Optimistic дисквалифицированы с Europe Minor Championship по CS:GO за использование читов. Игроки этих команд получили бан во время матчей на турнире.

12 октября KLAN FONTAN снялась с CIS Minor Championship 2018. Игрок команды Дмитрий Ezzo Косов признался в использовании читов во время игр на отборочных. В этот же день игрок команды Elements Pro Gaming Дмитрий hooch Богданов в своем блоге раскритиковал организацию майнора в СНГ.

Europe Minor Championship проходила с 13 по 14 октября. По её итогам определилось 7 команд, которые выступят в закрытой квалификации. Из-за бана Team Optimistic последний слот разыграют в матче Binary Dragons и LPSP!