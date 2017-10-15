OldBoy вышел в плей-офф Hearthstone Summer Championship 2017

Украинский игрок OldBoy обыграл в решающем матче групповой стадии аргентинца Nalguidan со счётом 3:2 и вышел в следующий этап соревнований.

OldBoy в четвертьфинале выступит против Джейсона JasonZhou Чжоу. Павел Pavel Бельтюков встретится с победителем DreamHack Summer 2017 Йоном Orange Вестбергом. Чен Tom60229 Вэй Лин сыграет с Райном PurpleDrank Мерфи-Рутом, а Ким Surrender Джон Су с Empanizado.

Hearthstone Summer Championship 2017 проходит с 13 по 15 октября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.