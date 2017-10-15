Организации из Азии и Океании раскритиковали Valve и ELEAGUE

Несколько организаций из Океании и Азии выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали Valve и организатора турниров ELEAGUE.

Команды остались недовольны отсутствием у Asia Minor Championship открытой квалификации. Также отмечается, что организации, получившие прямое приглашение, должны были подтвердить своё участие на турнире в течение всего 24 часов.

Asia Minor Championship пройдёт с 26 по 29 октября в Сеуле (Южная Корея). За два места в закрытой квалификации ELEAGUE Major 2018 сыграют The MongolZ, Flash Gaming, Kings Gaming Club, MVP PK, ViCi Gaming, Renegades и Tainted Minds. TyLoo отказалась от участия в пользу выступления на EPICENTER 2017 — Wildcard.

Ранее в европейских и СНГ отборочных командах пожаловались на присутствие на турнире читеров. 12 октября Дмитрий hooch Богданов в своем личном блоге раскритиковал организацию майнора в СНГ. По его мнению, организаторы турниров и Valve халатно относятся к развитию дисциплины в СНГ.