Mineski вышла в финал SL i-League Invitational Season 3 по Dota 2. В полуфинале команда обыграла compLexity Gaming со счётом 2:1.

В финале Mineski выступит против победителя пары Team Liquid и Team Secret. СompLexity Gaming покинула соревнования и заняла пятое-шестое место. За своё выступление американская команда заработала $ 30 тыс.

Starladder i-League Invitational — первый майнор профессионального сезона в Dota 2. Восемь команд-участниц разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков, которые разделят четыре лучших состава.