Ким Surrender Джон Су стал чемпионом Hearthstone Summer Championship 2017. В финале турнира корейский игрок обыграл Йона Orange Вестберга.

За свое выступление Surrender заработал $ 60 тыс. Orange получит $ 40 тыс. На 3-4 месте расположились Джейсон JasonZhou Чжоу и Райн PurpleDrank Мерфи-Рут. Оба игрока получат по $ 20 тыс.

Ранее в четвертьфинале Павел Pavel Бельтюков уступил Йону Orange Вестбергу и занял итоговую позицию на 5-8-м месте.

Hearthstone Summer Championship 2017 проходил с 13 по 15 октября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.