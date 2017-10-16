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Состав SFTe-sports по Dota 2 покинул организацию

16 октября 2017, понедельник. 15:27 Киберспорт

Состав SFTe-sports по Dota 2 покинул организацию. Об этом сообщило руководство команды на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня произошло нечто неприятное с организацией! Бунт в составе Dota 2 на пустом месте, инициатором которого стал Илья Пивцаев (Illidan). Причиной которого якобы являлось желание организации «кикнуть» Илью «в крысу» (как сам выразился Илья)», — говорится в заявлении.

В разговоре с игроками руководство хотело узнать их отношение к Илье Ilidan Пивцаеву и его капитанских качествах. Состав заверил руководство, что всем доволен. После этого организация договорились с Illidan о проведении буткемпа.

«Данный разговор был проведён не с целью «кикнуть» Илью, а с целью выяснить, в чём проблема в команде, и как-то помочь коллективу, т. к. организация и команда должны быть одним целым, а не существовать по-отдельности. Но, видимо, ЧСВ Ильи не позволяет разумно размышлять, и ему проще свой эгоизм поставить выше состава и будущего ребят. Т. к. все прекрасно понимают, что единственное, что может произойти с составом, – его просто разобьют, вытянув пару игроков в другие коллективы», — подытожило руководство.

Последний состав по Dota 2 SFTe-sports собрала в сентябре 2017 года. Команда стала победителем ProDotA Cup Europe #22, но не смогла пробиться через квалификации на World Cyber Arena 2017 и ROG MASTERS 2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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