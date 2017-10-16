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Илья Illidan Пивцаев: тиммейты хотели уйти из организации на протяжении месяца

16 октября 2017, понедельник. 15:41 Киберспорт

Илья Illidan Пивцаев на своей странице во «ВКонтакте» поделился своей точкой зрения на конфликт с SFT e-sports. По его словам, инициаторами ухода из организации были его товарищи по команде, а спровоцировало это непрофессиональное поведение руководства и менеджмента.

«Мои 4 тиммейта подумывали ливнуть из этой организации на протяжении 1 месяца, сразу после того, как произошел фак-ап с минором. Я был единственным человеком, который испытывал хоть какое-то уважение к ним из-за того, что они нас собрали. Просто последним своим мувом они и моё уважение потеряли», — написал Пивцаев.

Игрок заявил, что, помимо капитанских обязанностей, ему приходилось также заниматься административными вопросами из-за того, что менеджер не владел английским языком. Игроки планировали покинуть организацию, потому что это серьезно усложняло коммуникацию и накладывало на Илью лишние заботы и обязательства.

Кроме того, менеджер без ведома игроков переносил матчи, не информировал капитана об изменении расписания, а иногда и сам был не в курсе будущих встреч состава.

«С этого сгорают абсолютно все, я за 5 лет игры в командах не видел подобного абсурда ни разу в своей жизни», — заявил Illidan.

Несмотря на все административные проволочки, Пивцаев настаивал на дальнейшей работе с организацией «и просил дать еще один шанс». Он планировал поделиться опытом с руководством организации и помочь с организацией буткемпа.

11 октября состав отправился на LAN-финал квалификации на ROG Masters в Германию, однако оказалось, что менеджер с ними присутствовать не будет. Об этом игроки узнали, уже когда прилетели на место проведения соревнований.

После выступления на чемпионате представители руководства организации провели беседы с каждым из киберспортсменов, в которых пытались разобраться в проблемах коллектива. По словам Пивцаева, каждый из игроков ответил, что не хочет менять состав и их устраивает эта пятерка. После того, как большинство членов команды улетели домой, руководители клуба отдельно встретились с ST_ST и предложили ему заменить капитана.

«В чем они сильно ошиблись, так это в том, чтобы присесть ST_ST на уши еще раз, и сказать следующую фразу: illidan brings us bad atmosphere (C), и пытаться как раз сделать то, в чем они упрекают в своем стейтменте меня: повлиять на ведомых молодых игроков (это лишь одна фраза которую ST_ST запомнил, естественно, они предлагали весьма конкретную замену). Еще раз предложить замошнить меня, когда все уже отказались что-либо менять. Естественно, мой игрок ST_ST сразу же, как прилетел, сказал об этом мне, его это расстроило, и, фактически, это он стал инициатором нашего лива из орги. Это я и называю „в крысу“», — написал Пивцаев.

По словам игрока, любой из его товарищей по команде, может подтвердить слова капитана, а также сделать заявление на английском языке.

«Итог: они обвинили меня в том, чего я хотел меньше всего из нас пятерых. В своем стейте они даже не упомянули попытку докопаться до ST_ST и что это из-за вот ЭТОГО, а не из-за того разговора впятером по очереди мы ушли», — заключил Илья.

Также игрок отметил, что ни один из его напарников по команде не считает, что капитан и керри «перетягивает одеяло на себя».

16 октября SFT e-sports сделала официальное заявление, в котором рассказала об уходе состава по Dota 2 из организации. По словам руководства клуба, инициатором ухода игроков был Илья Illidan Пивцаев, который побоялся, что менеджмент хочет "«кикнуть» Илью «в крысу»".

Организация SFT e-sports представила состав по Dota 2 29 августа. В него вошли скандинавские игроки и Илья Illidan Пивцаев. За время существования команда участвовала во многих европейских квалификациях, заняла второе место на отборах на мэйджор от ESL One, а также выиграла два сезона ProDotA Cup Europe.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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