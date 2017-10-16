CEVO извинилась за плохую организацию отборочных к майнорам

Организаторы отборочных к ELEAGUE Major 2018 по CS:GO CEVO опубликовали пост на reddit, в котором извинились за плохую организацию квалификаций к майнорам.

В своём заявлении CEVO отметила, что не могла проверить правомерность банов игроков на других платформах, поэтому допустила их до участия в соревнованиях.

«Что касается банов. Было задано много вопросов: «Почему игроку разрешили участвовать, если у него есть бан на FACEIT, ESEA или другой платформе?» К сожалению, баны не распространяются между турнирами. Невозможно проверить, что бан на другой платформе является правомерным или соответствует техническим стандартам CEVO. Если бы все организаторы турниров сотрудничали с независимой организацией и предоставляли ей достаточные технические данные, такая система могла бы работать. Но реальность CS:GO заключается в том, что сейчас такой системы не существует. Поэтому у нас нет выбора, кроме как полагаться на нашу собственную платформу и VAC для защиты целостности наших турниров», — заявили организаторы.

В конце заявления организаторы извинились перед сообществом за слабый уровень проведения квалификаций.

CEVO подверглась критике из-за участия на турнирах читеров. 12 октября игрок команды KLAN FONTAN Дмитрий Ezzo Косов признался в использовании запрещённого программного обеспечения. 15 октября сразу три участника Europe Minor Championship были дисквалифицированы за использование читов.

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