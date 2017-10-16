FaZe Clan поднялась на первое место в рейтинге HLTV

Портал HLTV.org опубликовал обновлённый рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. FaZe Clan поднялась на первую строчку. Ранее команда обыграла Astralis в финале ELEAGUE CS:GO Premier 2017 и стала чемпионом турнира.

Astralis также улучшила своё положение и теперь располагается на втором месте. Замкнула тройку лидеров бразильская пятёрка из SK Gaming.

Топ-10 лидеров августовского рейтинга HLTV.org:



1. FaZe Clan

2. Astralis

3. SK Gaming

4. North

5. G2 Esports

6. Gambit Esports

7. Cloud9

8. Team Liquid

9. NiP

10. Fnatic.