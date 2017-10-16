Продвижением PUBG в России займётся Mail.Ru Group

Компания Mail.Ru Group выступит партнёром корейской студии Bluehole по продвижению в России игры PlayerUnknown's Battlegrounds. О сотрудничестве было объявлено на пресс-конференции в Москве с участием креативного директора PUBG Брендана Грина.

Mail.Ru Group обеспечит установку серверов игры для российского региона, техническую поддержку пользователей, а также займётся выпуском специальных внутриигровых предметов для русскоязычного издания. Кроме того российский IT-холдинг выступит организатором киберспортивных турниров по PlayerUnknown's Battlegrounds на территории СНГ.

Незадолго до официального объявления о партнёрстве Mail.Ru анонсировала специальную цену на PUBG в собственном сервисе цифровой дистрибуции.