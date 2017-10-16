Антон Швец: в FIFA 18 меня сделали левоногим, а я правша

Полузащитник клуба «Ахмат» Антон Швец в эфире программы «8-16» прокомментировал свою виртуальную карточку в видеоигре FIFA 18.



«Я не любитель компьютерных игр. Видел, что показатели в FIFA мне сделали, можно сказать, самые низкие. Но ничего страшного, мне всё равно. Мохаммади давал интервью у себя в Иране и сказал, что не понимает, как у него скорость может быть 89 — должна быть больше 90. Меня в игре даже сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно».

Карточка Швеца в FIFA 18:

Футбольный симулятор FIFA 18 появился в продаже 29 сентября 2017 года. Игра доступна на Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360.