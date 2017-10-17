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Опубликованы подробности майнора ESL One Genting по Dota 2

17 октября 2017, вторник. 10:42 Киберспорт

Викрам Редди опубликовал в «Твиттере» подробности майнора ESL One Genting 2018 по Dota 2. Соревнования пройдут с 26 по 28 января на курорте Гентинг Хайлендз.

Это будет девятый майнор в новом соревновательном сезоне. В чемпионате примут участие 16 команд, а призовой фонд составит $ 400 тыс. и 400 квалификационных очков. Турнир пройдёт на площадке Arena of Stars.

15 октября завершился первый турнир нового соревновательного сезона — StarLadder i-League Invitational Season #3. Победу на чемпионате одержала команда Team Liquid, обыграв в финале Mineski со счётом 3:1. Европейский состав стал чемпионом первого в истории майнора по Dota 2 и заработал $ 135 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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