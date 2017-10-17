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Михаил Благин: Денис Костин переведён в инактив, будем выступать с заменой

17 октября 2017, вторник. 12:20 Киберспорт

Тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин назвал состав на ближайшие матчи в онлайн-лиге ESL Pro League Season 6.

«Уже буквально завтра начинается наша битва за сохранение слота на ЕСЛ. Ситуация у нас очень тяжёлая, особенно ключевым для нас станет матч с Годсент, где надо взять две победы. Хочу сразу предупредить, Денис переведён в инактив, и выступать мы будем с заменой. Думаю, уже многие видели наш тимспик, и это не фейк. Эти матчи мы проведём с Люком в качестве замены 5-го. Парень очень весёлый и внёс положительные нотки в нашу команду. Надеюсь, сможем добиться необходимого результата», — написал Благин на странице во «ВКонтакте».

Алексей 1uke Зимин выступает за Team Spirit Academy. Состав участвует в турнирах второго и третьего эшелона.

15 октября основатель портала Flickshot_fr объявил о возможном уходе Костина из команды. По его словам, « Денис seized Костин попросил Natus Vincere отпустить его». Официально организация пока не анонсировала замену.

В лиге ESL Pro League Season 6 команда из СНГ идёт на последнем 14-м месте с 16 очками. На 13-й строчке расположились GODSENT (20 очков), на 12-й — Team EnVyUs (21 очко).

В случае если Na'Vi не удастся обойти GODSENT, пятёрка опустится в премьер-дивизион. Команды на 12-м и 13-м местах отправятся в стыковые матчи. Первые шесть участников примут участие в финальном этапе соревнований.

До конца групповой стадии Natus Vincere проведёт четыре матча. Игра с North состоится 18 октября, с GODSENT — 19 октября. Обе встречи начнутся в 20:00 по московскому времени. Матчи с BIG и FaZe Clan запланированы на 10 и 11 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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