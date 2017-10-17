Phoenix1 и Team EnVy не примут участия в следующем сезоне NA LCS

Команды Phoenix1 и Team EnVy получили отказ в постоянном слоте в североамериканской лиге LCS. Как пишет ESPN, обеим организациям пришло уведомление от Riot Games. Причины решения не раскрываются.



Phoenix1 и Team EnVy были в списке приглашённых команд в Лос-Анджелес для определения будущих участников соревнований. Теперь организации будут вынуждены распустить составы по League of Legends. Команды получат компенсацию из стартовых взносов участников нового сезона. Точная сумма выплат будет определена после закрепления состава новых членов лиги.



Ранее Riot Games отклонила заявку на участие от Team Dignitas. Команда выступала в NA LCS с 2013 года.



По данным ESPN, одобрено три участника следующего сезона NA LCS. Одно место приобрёл совладелец «Голден Стейт Уорриорз» Джо Лейкоб, второй слот купила организация OpTic Gaming. Название третьей команды неизвестно.



О реструктуризации NA LCS было объявлено в мае 2017 года. По решению Riot Games будут определены 10 участников предстоящего сезона NA LCS. Все доходы от проведения соревнований будут равномерно распределяться между организатором, клубами и игроками.