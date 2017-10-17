Adidas нашёл нарушение товарного знака в логотипе ELEAGUE

Немецкий концерн Аdidas AG обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США. В компании считают, что турнирный оператор ELEAGUE использовал схожий логотип, что и производитель спортивной одежды. Жалобу подали 10 октября.

Кроме того аdidas указал на пересечения в сфере деятельности. Компания спонсировала чемпионат FIFA Ineractive World Cup по одноименной игре Electronic Arts, говорится в документе.

ELEAGUE должна ответить на жалобу до 19 ноября. Если этого не произойдёт, дело будут рассматривать без представителей ELEAGUE.

В июле 2017 года американская Главная лига бейсбола (MLB) пыталась оспорить логотип новой лиги от Blizzard — Overwatch League. Однако дело не дошло до судебного разбирательства.