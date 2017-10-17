LDLC заменит HellRaisers на DreamHack Open Denver 2017 по CS:GO

Команда HellRaisers отказалась от участия в DreamHack Open Denver 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Причиной стали проблемы с оформлением визы у одного из игроков команды — Озгюра woxic Экера. В качестве замены выступит европейский состав LDLC.



Проблемы с выдачей документов возникли из-за ухудшения политической ситуации, пишет HLTV.



В турнире примут участие восемь команд: BIG, Cloud9, Counter Logic Gaming, mousesports, Renegades, Tempo Storm, Team LDLC, NRG Esports.



DreamHack Open Denver 2017 пройдёт с 20 по 22 октября в Денвере (США). Призовой фонд чемпионата составит $ 100 тыс.