РФС открыл приём заявок на чемпионат России по киберфутболу

Российский футбольный союз совместно с Федерацией компьютерного спорта России объявил о старте приёма заявок на чемпионат России по киберфутболу, по FIFA 18.



Всего будет отобрано 16 игроков. Приоритет отдадут клубам РФПЛ. Однако каждый футбольный клуб вправе заявить лишь одного участника. В соревнованиях смогут выступать только граждане России. Приём заявок производится до 1 декабря.



С октября по декабрь пройдёт ряд отборочных этапов: семь онлайн-квалификаций и девять офлайн-отборочных. На каждом из них разыграют по три путёвки на турнир.



Чемпионат России по киберфутболу станет первым чемпионатом страны по FIFA 18. В финальном турнире примут участие 64 киберспортсмена. Они поборются за призовой фонд в размере 1 млн рублей.