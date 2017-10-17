Симон Zimme Нюстедт стал игроком ФК «Рома» по FIFA 18

Футбольный клуб «Рома» подписала игрока по FIFA 18 Симона Zimme Нюстедта. Он станет третьим киберспортсменом в команде и будет представлять организацию на турнирах по FIFA.

«Roma eSports является одной из крупнейших киберспортивных организаций и одним из величайших футбольных клубов в мире. Это была потрясающая возможность и невероятные впечатления, когда я подписал контракт с ними», — прокомментировал присоединение Симон.



Zimme вышел на профессиональную сцену в 2015 году. Из достижений игрока можно отметить участие в финале региональной квалификации FIFA Interactive World Cup и второе место на чемпионате Швеции по киберфутболу.