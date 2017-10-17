ESL объявила состав групп на IEM Oakland 2017 по CS:GO

Турнирный оператор ESL провел жеребьевку команд на Intel Extreme Masters Oakland 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В соревнованиях поучаствуют 12 составов, которые разделили на две группы.



В группу A вошли SK Gaming, Cloud9, Ninjas in Pyjamas, Astralis, The MongolZ и Team EnVyUs. За первенство в группе B будут соревноваться FaZe Clan, G2 Esports, Gambit Esports, Team Liquid, Immortals и OpTic Gaming.



Лидеры группового этапа начнут выступление в плей-офф с полуфинала. Занявшие 2-3-е место сыграют между собой в четвертьфинале турнира. За каждую победу на групповой стадии команды получат по 1 тыс. долларов сверх стартового призового фонда.



Intel Extreme Masters Oakland 2017 пройдет с 16 по 19 ноября в городе Окленд (США). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс.