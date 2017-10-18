Blizzard добавила Крысавчика в Heroes of the Storm

Разработчики Heroes of the Storm выпустили крупное обновление игрового клиента. В игру добавили нового героя Крысавчика и событие Тыквовин, а также обновили список карт для рейтинговых игр.



Крысавчик:



Умение.

— Полный хаос

Погибнув, герой оставляет после себя 5 гранат, которые взрываются через 0,75 сек., нанося по 250 ед. урона находящимся рядом противникам.



Базовые способности

— Гранатомёт (клавиша Q)

Выпускает гранату, которая взрывается, достигнув конечной точки траектории или поразив противника, и наносит 117 ед. урона противникам в области действия. Гранаты могут отскакивать от препятствий. Строения получают 50% урона. Максимум зарядов — 4. По завершении времени восстановления способности заряды также восстанавливаются до максимума.

— Фугасная мина (клавиша W)

Размещает мину на поверхности поля боя. Затем можно активировать умение Крысавчика, чтобы подорвать мину, нанеся тем самым 180 ед. урона ближайшим противникам и отбросив их назад. Самого Крысавчика взрыв тоже отбрасывает, однако урона герой не получает. На поле боя может находиться не более 1 мины.

— Капкан (клавиша E)

Устанавливает на поле боя капкан, готовый к использованию через 2 сек. Капкан наносит 130 ед. урона первому противнику, наступившему на него, и обездвиживает его на 2 сек. На поле боя может находиться не более 1 капкана.



Героические способности

— Адская шина (клавиша R)

Запускает движущуюся бомбу с запасом прочности 500 ед., которая существует в течение 15 сек. В это время Крысавчик неподвижен, но может управлять движением шины. При повторной активации способности шина взрывается, отбрасывая ближайших противников и нанося 750 ед. урона (тем, кто находится в эпицентре взрыва) или 450 ед. урона (тем, кто находится вне эпицентра).

— Крысонавт (клавиша R)

После задержки в 1,25 сек. Крысавчик взмывает в воздух. Во время полёта он может передвигаться и менять траекторию полёта. Через 3,5 сек. Крысавчик приземляется, нанося 780 ед. урона ближайшим противникам и активируя эффект «Полный хаос». Через 5 сек. после приземления Крысавчик вновь появляется у алтаря, а его скорость передвижения будет увеличена до 150% до тех пор, пока он не перестанет использовать транспорт.



Новое событие: Тыквовин-2017



— После 25 сыгранных матчей в любом режиме, кроме «Своя игра», «Тренировка» и «Потасовка», игрок получит новые предметы.



Особые награды за выполнение заданий:

— Этап 1: сыграйте 2 матча во время Тыквовина.

Награда: граффити «Мультяшный всадник без головы»

— Этап 2: сыграйте 8 матчей во время Тыквовина.

Награда: боевой стяг Тыквовина

— Этап 3: сыграйте 15 матчей во время Тыквовина.

Награда: Портрет всадника без головы



Полный список изменений можно изучить здесь.