G2 Esports подписала Евгения Neirea Шумилина

Украинский киберспортсмен Евгений Neirea Шумилин продолжит карьеру в G2 Esports. О подписании игрока стало известно 17 октября.

«Neirea — ветеран сцены и один из самых трудолюбивых игроков, которых я когда-либо встречал. Вместе с ним в нашей команде, я уверен, мы сможем повторить успех лучшей команды в мире, как мы это делали в 2015 и 2016 годах», — завил бренд-менеджер G2 Esports Якуб Lothar Шигульский.

Евгений Шумилин стал свободным агентом 2 октября после завершения контракта с Team Liquid. Киберспортсмен представлял организацию с ноября 2014 года.

В январе 2018 года украинский игрок выступит на чемпионате мира по Hearthstone.