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Кайл Kyle Фридман: игроков не мотивируют выбирать турнир с высокой конкуренцией

18 октября 2017, среда. 14:03 Киберспорт

Кайл Kyle Фридман, капитан команды compLexity по Dota 2, в интервью для RuHub поделился своим мнением об организации профессионального сезона.

«Этот профессиональный сезон — это большой шаг для всей доты. Но сейчас очки равны призовым. И я не думаю, что это хоть как-то заставляет организаторов провести лучший из возможных турниров. А ведь это должно быть нашей основной задачей. Ты хочешь быть лучшим.

Но зачем турниру 16 команд? Это на 80 человек больше, больше номеров в отеле, больше еды, больше транспорта, больше головной боли и больше матчей… Зачем всё это, если можно провести турнир на 8 команд? Вы получите те же деньги от Valve, у вас будет тот же призовой фонд, и что самое главное — вы будете разыгрывать то же количество очков. Это хорошо для начала, но если на чемпионат приезжают 12 команд, баллы должны получить 6. Если на турнире играют 16 команд, то баллы должны распределиться между 8 участниками.

Это не вина организаторов, я их ни в чём не обвиняю. Но зачем мне как игроку участвовать в потрясающем турнире в отеле „Ритц“ в Бангладеше, где нас буквально будут носить на руках, если можно приехать на турнир, куда позвали Infamous и где разыгрывают такое же количество очков? Для моей карьеры выгоднее будет выбрать турнир похуже. Меня не мотивируют выбирать чемпионат с более высокой конкуренцией.

Зачем организаторам оплачивать поездку 8 человек, когда можно привезти 6 или даже 5? Потому что единственное, что сейчас важно, — это какой у тебя призовой фонд. Зачем тратить дополнительные деньги на еду? Зачем заказывать одноместные номера? Зачем покупать билеты первого класса? Зачем делать хоть что-то, кроме минимума, если это никак не поощряется?

Я надеюсь, что Valve не будут смотреть на эту систему как на идеальный продукт. И они продолжат её улучшать в течение года. Потому что эта игра не умирает, мы просто пришли к застою. Просто люди немного расстроены, что в их играх слишком много Venomancer. Дайте им время — и всё будет отлично», — заключил Фридман.

СompLexity Gaming за первую часть сезона прошла квалификации на два майнора. На киевском Starlader i-League команда заняла 3-4-ю строчку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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