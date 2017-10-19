Гейб Ньюэлл занял 97-е место среди богатейших людей Америки

Основатель Valve Гейб Ньюэлл вошёл в список 400 богатейших людей Америки по версии журнала Forbes. Создатель Half-Life занял 97-е место. Его состояние оценивается в $ 5,5 млрд.



Это уже не первое появление знаменитого игродела в ежегодном списке Forbes. В 2015 году Ньюэлл занял 307-е место ($ 2,2 млрд), а в 2016-м он поднялся на 134-е место ($ 4,1 млрд).



Гейб Ньюэлл является генеральным директором Valve. Он основал компанию в 1996 году вместе с Майком Харрингтоном, с которым совместно выпустил Half-Life. В настоящее время Valve принадлежит крупнейший сервис цифровой игровой дистрибуции Steam.