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Кристиан FejtZ Олсаар присоединился к HellRaisers

19 октября 2017, четверг. 19:55 Киберспорт

Кристиан FejtZ Олсаар присоединился к составу HellRaisers по CS:GO. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. В составе команды FejtZ заменил Патрика Zero Жуделя, который отправился на скамейку запасных.

«После провалов во многих квалификациях стало понятно, что нужно что-то было менять, и этим «что-то» оказался я. CS — это игра про уверенность, и так как моя уверенность уменьшалась последний месяц в геометрической прогрессии, это значительно повлияло на мою игру. Для этого есть много причин: небольшие смены ролей, выпускной год в университете и более личные обстоятельства, но я считаю, что «перезагрузка» мне очень поможет. Скорее всего, в будущем я напишу более подробный комментарий в «Твиттере». Спасибо всем за поддержку и добрые слова, я желаю удачи нынешнему составу», — прокомментировал эту новость Патрик Жудель.

FejtZ ранее выступал за 5Power Club. Вместе с командой игрок занял 7-е место на турнире 91Lounge Cup #1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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