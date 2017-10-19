Кристиан FejtZ Олсаар присоединился к HellRaisers

Кристиан FejtZ Олсаар присоединился к составу HellRaisers по CS:GO. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. В составе команды FejtZ заменил Патрика Zero Жуделя, который отправился на скамейку запасных.

«После провалов во многих квалификациях стало понятно, что нужно что-то было менять, и этим «что-то» оказался я. CS — это игра про уверенность, и так как моя уверенность уменьшалась последний месяц в геометрической прогрессии, это значительно повлияло на мою игру. Для этого есть много причин: небольшие смены ролей, выпускной год в университете и более личные обстоятельства, но я считаю, что «перезагрузка» мне очень поможет. Скорее всего, в будущем я напишу более подробный комментарий в «Твиттере». Спасибо всем за поддержку и добрые слова, я желаю удачи нынешнему составу», — прокомментировал эту новость Патрик Жудель.

FejtZ ранее выступал за 5Power Club. Вместе с командой игрок занял 7-е место на турнире 91Lounge Cup #1.